Chiariello: "Napoli scandaloso oltre ogni perfida immaginazione! Il calcio di Gattuso è una sbobba insopportabile"

Napoli Calcio - Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 della sconfitta del Napoli in Europa League:

Chiariello

"Il Granada me l’aspettavo così, una squadra rognosa e chiusa, veloce a ripartire in verticale. Un Napoli così brutto va oltre ogni perfida immaginazione. La squadra di Gattuso fa il primo e unico tiro in porta al 86’ con Osimhen. Questo Napoli gioca in una maniera che è scandalosa, abbiamo assistito ad una prestazione indecente! Vorrei capire una cosa ma al signor Gattuso hanno spiegato che le partite vanno giocate per buttare la palla in porta e per farlo bisogna attaccare? Per me era un eroe per i Mondiali vinti nel 2006, ma fatto sta che il calcio che propone è una sbobba insopportabile”.