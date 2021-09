Chiariello: "Spalletti come l'Ulisse dantesco! L'ingresso di Ounas decisivo, questo Napoli diverte e ha stritolato la Juve nella ripresa"

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto sull'emittente campana dopo la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Juventus. Ecco il suo consueto editoriale:

"Mi ero auspicato uno Spalletti coraggioso, si sapeva che la Juve avrebbe avuto problemi di quadratura. Prima della partita volevo Spalletti come un Ulisse dantesco, non tanto per Anguissa o Elmas, ma soprattutto nell'aver provato Ounas sottopunta. All'inizio Spalletti non ha avuto questo coraggio, ma da quando è entrato Ounas nella ripresa il Napoli ha stritolato la Juventus. Il Napoli del secondo tempo piace e diverte, stringe alla gola la Juventus e soprattutto osa. Questo Napoli, che molti hanno criticato per il mercato o per la sconfitta con il Benevento, ha dei giocatori importanti anche in partita. Magari la rosa non sarà completissima, però questa squadra è forte e continuerò a dirlo".