Chiariello: "Napoli concentrato su Politano, Mertens potrebbe andare al Monaco"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista.

"Napoli concentrato su Politano, l'uscita di Younes e Llorente. Qualche bomba è uscita fuori: il discorso di Mertens che potrebbe andare al Monaco per una cifra eccezionale. L'Inter farà debuttare Young già da domenica, ma ha preso anche Moses e sta verificando la possibilità di prendere un centrocampista importante. L'unica che sta alla finestra è la Juve che ha preso Kulusevski e non farà granché se non in un uscita. Roma in difficoltà, ha bisogno di rinforzi, tranquilla la Lazio. In vetta le squadre che si muovono di più sono Inter e Roma, da dietro spinge il Napoli che sta già facendo una piccola rivoluzione perché l'anno prossimo non avrà proventi da Champions".