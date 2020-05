Chiariello: "Napoli al cospetto di una rivoluzione tecnica, De Laurentiis è in grado di gestire questa nuova fase"

Notizie Calcio Napoli -In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Dobbiamo mettere dei puntini sospensivi al Napoli. Cosa farà De Laurentiis da qui a pochi giorni? Posta la ripartenza e posti i problemi legali risolti, a quel punto dovrà mettere mano agli stipendi. E' prevista una chiamata ad Insigne. Credo che questa volta il Napoli sarà un esempio per tutti, dopo le famose multe per l'ammutinamento, penso che il Napoli farà da apri fila. Delle due mensilità, una verrà pagata subito e all'altrama rinunceranno i calciatori. Probabilmente i calciatori a cui ha già corrisposto gennaio e febbraio, si potrà dare quello di aprile e maggio, marzo verrà considerato da non pagarsi e ci sarà un accordo tra le parti. Vedo un clima sereno, De Laurentiis lucido in grado di guidare una nuova fase del Napoli che passa per una notevole rifondazione tecnica".