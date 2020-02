Chiariello: “Miracolo Dea? Non si parla più di miracolo quando si mischiano organizzazione, conoscenze e talento"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo.

"E' sulla bocca di tutti il miracolo della Dea. Quando ci sono conoscenze ed organizzazione, investimenti, non si può più parlare di miracolo. L'Atalanta è un esempio da seguire, ma non è il target del Napoli, è da seguire per la capacità di fare calcio con i conti a posto. L'Atalanta è quella con il fatturato più basso negli ottavi di finale di Champions League, meno della metà di tutte le altre eppure non ci mette molto a dare quattro palloni al Valencia. I soldi nel calcio sono quasi tutto, a volte con organizzazione, intuizione e talento, si va oltre al denaro e si ottiene che i Davide battono i Golia".