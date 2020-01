Chiariello: "Mezza squadra che fu di Sarri è in uscita, il Napoli ha già iniziato la rivoluzione"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Non sarà rivoluzione quest'estate perché è già rivoluzione. Sono arrivati Demme, Lobotka e Politano, è già stato acquistato Rrahmani, si sta bloccando Amrabat con cui c'è l'accordo con il Verona e Kumbulla. Non so se nel pacchetto veronese è compreso anche l'allenatore, Juric. Non è finita qui: ci sarà un terzino sinitro, un paio d'attaccanti e un centrocampista. In uscita c'è mezza squadra di Sarri, squadra storia: Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Allan, Callejon, Mertens a cui si aggiungerà probabilmente Fabian Ruiz che ha grande rilievo in Spagna".