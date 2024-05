Chiariello: "Manna non vuole Conte, vi rivelo il suo preferito"

Napoli - Il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ha raccontato quello che può accadere da un momento all'altro per la scelta del prossimo allenatore del Napoli con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna pronto alla scelta definitiva col presidente De Laurentiis.

Allenatore Napoli: Chiariello svela il preferito di Manna

E' stato Umberto Chiariello che ha parlato ai microfoni di TvPlay e raccontato chi può essere il nuovo allenatore del Napoli: "Manna non spinge per Conte. Il preferito per lui è Gasperini. Vedremo cosa accadrà dopo la finale di questa sera di Europa League".