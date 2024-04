Chiariello: "Manna e Conte? Magari gli sta bene, non so se si schifano. Se poi non viene, c'è un allenatore superiore agli altri"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Manna, se fosse vero che questa cosa si sia chiusa, non vi sembra una genialata? Ma Manna va d’accordo con Antonio Conte? La prima domanda. ‘Antonio Conte vuole il suo direttore sportivo’, ma cosa? Magari gli sta bene un giovane che ha voglia di crescere. Non mi pare ostativo, ad occhio. Se i due si schifano, non lo so. Quindi, se De Laurentiis riesce a prendere Antonio Conte, non credo che Manna sia un ostacolo. Poi, se non viene, Italiano è quello che ha lo step superiore agli altri ‘creaturi’. Se la scelta fosse Manna, la ricostruzione passa per i prospetti giovani di livello internazionale con Micheli che torna a fare lo scouting e fa il suo lavoro. Se il budget che ha il Napoli non ce l’hanno Roma, Bologna, Juventus, Lazio, Torino, Milan, Inter, Conte dove va? Al Liverpool no, al Barcellona no, al Bayern Monaco neanche, allora dove va? Qua, altrimenti sta a casa. 150 milioni da spendere, una buona base e un anno per tornare in Champions e allo scudetto, devi solo metterti a lavorare. Godetevi la Manna dal cielo".