Chiariello a CN24: "Con James e Lozano sarebbe un mercato da urlo. Icardi? Ha scombussolato i piani del Napoli"

Calciomercato Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 TV

Secondo me il Napoli sta lavorando sul mercato, cosa riesca a fare è difficile da capire. Non vorrei arrivasse il piano alla David Lopez, Michu o De Guzman, quel mercato non lo scordo più. Quest'anno però le cose sembrano diverse perché abbiamo preso Di Lorenzo e Manlas pagato davvero una cifra irrisoria dando via Diawara. A centrocampo si è presa una scommessa come Elmas. Il quinto centrocampista mancante ce l'abbiamo in rosa ed è Callejon. Il Napoli per questo motivo sta cercando un trequartista oppure un esterno alto a destra. Se non ci fosse stato Icardi, credo che gli azzurri avrebbero già chiuso James e Lozano. Sul colombiano mi trovo d'accordo con De Laurentiis: si è dimostrato un'ottima alternativa, ma non un campione ed è per questo non li spendo 42 milioni sull'unghia. però in Italia può fare la stella, ma gli ultimi tre anni ha giocato poco. Lozano è un profilo d'alto profilo. Zaha? L'ho visto giocare otto volte e mi ha impressionato, ma non vale quelle cifre pazzesche. Con Manolas, Di Lorenzo, Elmas, James e Lozano sarebbe un mercato da urlo anche perché non hai ceduto nessun big"