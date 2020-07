Chiariello: "La lotta scudetto non è ancora chiusa, la Lazio rischia il secondo posto"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

“Tutti di nuovo a dare la patente di cretino a Sarri di cui mi interessa poco. Qualcuno mi ha dato dell'omosessuale visto che lo difendo in maniera indebita. Il problema è uno: a me non piacciono le critiche esagerate e faziose o l'odio puro. Sarri al Napoli ci ha dato tantissimo, poi ci ha deluso come uomo e per le sue scelte, ma ciò non toglie ciò che ha fatto con noi. Non significa riconoscenza eterna, ma dobbiamo dire che ha avuto in mano la Juve meno adatta alle sue idee. A noi napoletani fa godere tantissimo la sconfitta di ieri e riapre una piccola finestrella per la lotta scudetto, ma la Lazio è crollata. Questa Lazio con infortuni, depressione, non è in grado di reggere questi ritmi: è crollata e rischia il secondo posto dall'Atalanta".