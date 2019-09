Umberto Chiariello: "Juve specialista, Napoli silenzioso, Conte terzo in comodo: come nel ciclismo alcuni corridori..."

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista:

"Nel ciclismo ci sono alcuni corridori con una funzione precisa: fare la parte della lepre, ovvero dettare l'andatura per far uscire fuori i big. Chi sfrutta la scia, normalmente vince. La Juve è specialista in questo, è molto difficile superarla. C'è però un terzo incomodo, Conte, con una Inter sostanziosa mentre c'è un Napoli molto silenzioso che passa inosservato. In questo turno, gli azzurri, potrebbero approfittare della situazione. Il Brescia sarà un duro ostacolo per la Juve come lo sarà la Lazio per l'Inter. Vincono entrambe? Non cambia nulla, la corsa continua. Il Napoli deve mostrare applicazione mentale, continuare la striscia vincente e fare la sua corsa. Se il Napoli fa il Napoli, a gioco lungo la partita la vince".