Umberto Chiariello, conduttore di Campania Sport su Canale 21, ha commentato il pari di Firenze fra Fiorentina e Jubventus su Twitter:

"Ma il Napoli è più forte della Juve che a Firenze non ha quasi fatto un tiro in porta mentre il Napoli ha fatto 4 gol? Al netto dell’infortunio di Kalidou nello scontro diretto... Ovviamente non si ragiona (si fa per dire) così. Ma è una Juve orripilante. Altro che Sarri...".