James Rodriguez al Napoli, Chiariello: "Quando ti capita più? Ho ricevuto un paio di messaggi importanti"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC:

Ultimissime calciomercato Napoli, il parere di Chiariello

“Stamattina ho ricevuto un paio di messaggi importanti. Un tifoso è stato molto carino, una lettera aperta per Sarri, ma ce n'è un altro in cui parla un tifoso scettico che dice: "De Laurentiis sono 3 anni che vuole Chiesa, arriva la Juventus 3 ore e lo prende. Piatek il Milan l'ha preso in 2 giorni. Sai cosa accadrà? Che dopo tutti questi nomi De Laurentiis dirà che in attacco stiamo bene" A me fa molto sorridere. Insigne, Mertens, Milik, Younes, Ounas rimangono e stiamo apposto così. Vi torna tutto? A me tornerebbe, questo attacco mi sta bene. A patto che dietro di loro ci sia uno come James Rodriguez, una scommessa pericolosa, ma da fare. Se non lo prendi ora uno come lui, quando ti ricapita più?”.