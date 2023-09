Chiariello: "Italia-Ucraina, stasera Spalletti affronta un popolo intero. Gli servirà tanta fortuna"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale con il suo editoriale nel corso dellla trasmissione "Un Calcio alla Radio":

"Stasera c'è Italia-Ucraina, una partita che ci evoca un grande ricordo ai Mondiali 2006. L'Italia, vincendo le tre partite del suo girone, ebbe la fortuna di trovare un'autostrada davanti a sé. Su questa cosa io vengo spesso preso di mira, ironizzano su questa mia espressione che ho usata anche per il Napoli in occasione della Champions nel confronto col Milan. Noi dobbiamo chiarirci. Una cosa sono i pareri tecnici, i giudizi, le valutazioni abbastanza oggettive che portano a dire certe cose. Altra cosa è il campo. Perché nel campo accade di tutto, non sempre vince la migliore. Anzi, ai Mondiali spesso non vince la migliore, ma la più forte che c'è. Una differenza enorme. La migliore è la squadra che ha il miglior giocatore, la squadra che in teoria è la più forte. Per esempio, il Brasile di Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Rivaldo. Una squadra che nei due anni precedenti aveva stracciato tutti.

Ma vince la squadra più forte, cioè quella che in quel momento, in quella precisa competizione, in quel novero di partite ristrette, è nelle migliori condizioni di forma, esprime la maggiore compattezza di gioco, la maggiore organizzazione, la maggiore cattiveria agonistica. Insomma, si creano quelle condizioni per cui poi vince la più forte. Nel Mondiale '82 la migliore era il Brasile, ma la più forte fu l'Italia che vinse meritatamente. Il Real Madrid ha vinto una Champions clamorosa due anni orsono, ma ha vinto contro avversarie più forti anche nel rettangolo di gioco. Quando dico che c'era un'autostrada evidente, intendo dire che l'Italia aveva trovato la sua strada, mentre Francia e Brasile avevano dovuto faticare. Ricordo che con uno stadio abbiamo rischiato di andare fuori in quella che è diventata una partita storica. Solamente l'azione di Grosso che portò al rigore di Totti in 10 uomini ci salvò la qualificazione. Quindi, l'autostrada non significa che la partita è facile. Sono passati da allora 17 anni, ma per noi italiani è diventata un'era geologica, quell'Italia campione del mondo che annoverava gente come Cannavaro, Totti e Del Piero. Un particolare però, che va oggi aggiunto è che l'Ucraina ad affrontare è più forte del 2006.

È una squadra migliore ed è una squadra pur sempre insidiosa, c'è una bella tradizione. Ma quello che mi preme dire è che noi non affrontiamo stasera una nazionale di calcio. Noi stasera ci troviamo ad affrontare qualcosa di diverso. Perché l'Ucraina è vittima di una strage inqualificabile, dove vengono colpiti bambini, donne, strutture ospedaliere. Il signore Bora Milutinovic, che andò ad allenare in Asia dopo la guerra del Golfo, fece una cosa straordinaria: non spiegò la tattica, non fece un discorso, fece un collage dei giornali di tutte le atrocità subite dal popolo di questi ragazzi. Gli ha consegnato queste foto e ha detto: "Non giocate per voi, non giocate per me. Oggi giocate per il vostro popolo, per queste persone che hanno subito queste atrocità". Quei ragazzi asiatici di poca scienza calcistica la Coppa d'Asia l'hanno vinta in campo. Ecco, se pensate che questa sera l'Ucraina giochi a calcio e basta, vi sbagliate. Noi troveremo 11 leoni. Ma non come nella canzoncina o nel coro da stadio, ma davvero un gruppo di ragazzi che giocherà col cuore per la propria gente. E se non fosse dall'altra parte ci fosse la maglia azzurra, tiferei volentieri per loro perché nel calcio a volte la famosa frase di gettare il cuore oltre l'ostacolo funziona eccome e non ci sono soldi che tengono. Di casi del genere la storia ne è piena.

Quindi, stasera l'Italia non si trova ad essere solo una piccola Italia che affronta una squadra buona che ha appena pareggiato con l'Inghilterra, mentre in Italia ci ha perso, ma stasera gioca contro lo spirito di un popolo. Non vorrei che fosse troppo per i nostri poveri azzurri che sono in cerca di identità. Per fortuna c'è un condottiero che sa usare le parole giuste al momento giusto. Perché saprà caricare gli azzurri che scenderanno in campo. Guardate che uscire dai Mondiali può far uscire l'Italia anche dall'Europeo dopo averlo conquistato. Per il nostro calcio è una botta che non si può proprio accettare, troppo forte. Poi per risollevare, è ovvio che Spalletti avrà bisogno di tempo, tempo, tempo per rifondare questa squadra. Adesso si deve occupare della qualificazione. Ma c'è un problema: anche un grande comandante, senza dei buoni generali, dei buoni collaboratori, dei buoni marescialli di campo, non vale quanto un generale che alle spalle ha una squadra, una Federazione, un movimento, leggi e uno Stato che funzionano come in altri paesi. Questa sera di fortuna a Spalletti gli occorre tanta, perché troverà una squadra che incarna lo spirito di un popolo. E quando una squadra ha dentro il fuoco del popolo, batterla è veramente difficile".