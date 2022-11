Chiariello: "Inizia un lungo Natale per i napoletani! Il Napoli fa un altro sport: Numeri straordinari"

Ai microfoni di Campania Sport su Canale 21 Umberto Chiariello ha pronunciato il suo consueto editoriale, a margine della vittoria del Napoli sull'Udinese:

Undicesima vittoria di fila: 41 punti su 45, una media da 104 punti. 37 gol fatti in 15 partite, solo 12 incassati. Sono numeri straordinari. Il Napoli di Spalletti ora si mette tranquillamente alla finestra e guarda passare le rivali. Il Napoli aspetta i risultati di Atalanta-Inter, di Milan-Fiorentina e soprattutto di Juve-Lazio dove qualcuna dovrà perdere punti. Quindi in ogni caso, questo turno si chiude con una delle quattro potenziali inseguitrici che perderà ancora il passo rispetto al Napoli.

Di sicuro il Napoli si presenterà il 4 di gennaio a San Siro con 8 punti minimo di vantaggio. Vediamo se resteranno 8 dopo questo ultimo turno di campionato, prima del Mondiale. Il finale di partita è stato teso, il Napoli sul 3-0 aveva considerato finito il match. Poteva anche andare al 4-0. Sono piccoli errori di gioventù. Come Kim che perde palla, uno di primi errori da quando è in Italia. Ma per 85 minuti il Napoli ha fatto un grande calcio, il Napoli fa un altro sport. Evidentemente è una squadra che sta eliminando ogni avversario, era impensabile: anche i più ottimisti, anche chi ha appoggiato le scelte impopolari della società, non poteva immaginare che Spalletti potesse fare un miracolo, fatto di gioco, organizzazione, coeesione e di bellezza.

Quando si fondono tutte queste cose assistiamo ad uno spettacolo straordinario come quello del Maradona di oggi, che si è fuso in un unico uomo con la squadra. Oggi festeggia un vantaggio clamoroso e si apre il Natale più lungo della storia tra gli sportivi napoletani. Aspettare il 4 gennaio, la vigilia della Befana, con un vantaggio così importante, neanche nei sogni dei posti più remoti di ogni tifoso del Napoli poteva esserci. Onore a Spalletti, a De Laurentiis, alla società che ci stanno regalando un sogno palpabile.