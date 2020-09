Chiariello: "In Serie A i giocatori sotto contratto regolare sono 651 rispetto ai 500 che sono il giusto numero. C'è bisogno di prendersi le proprie responsabilità"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

"L’Italia non è indietro per caso: socialmente, calcisticamente, economicamente non siamo un Paese brillante. C’è un fenomeno che preoccupa tutti: le rose extralarge. La Premier League ha 588 giocatori a contratto, la Ligue One 577, la Liga ha solo 529 calciatori. In Serie A i giocatori sotto contratto regolare sono 651 rispetto ai 500 che sono il giusto numero. Come fai ad allenarli? A gestirli? A pagarli? Troppi scontenti. Parliamo di cose serie e diamo la responsabilità a chi ce l’ha. Cari presidenti, ve l’ha detto il medico di tenere più di 30 giocatori in rosa e poi mandarli in tribuna?".