Chiariello: "Il vero vincitore del Mondiale è il mazzettaro. Ho trovato improvvida una dichiarazione di Infantino"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

"E' finito il Mondiale del mazzettaro. Non parliamo di una persona fisica, ma di uno stato. L'emiro del Qatar è uno stato. Il Mondiale l'ha vinto lui, perché ha portato in finale due suoi gioielli, Kylian Mbappé e Lionel Messi. In mondovisione, si è vista la Finale più bella di tutti i tempi. Il Mondiale è stato mediocre, senza fuoriclasse oltre a questi due e Luka Modric, ormai al tramonto con Leo Messi. Il Mondiale lo ha vinto l'Argentina ai rigori, ma il mazzettaro è felice.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, se ne esce con dichiarazioni improvvide su un Mondiale per Club con trentadue squadre, probabilmente da disputare in Cina per aggredire nuovi mercati. L'Argentina è partita malissimo, se consideriamo quanto era successo all'esordio contro l'Arabia Saudita, ma poi è arrivata in Finale come nel 1990 dopo quel famoso K.O. iniziale contro il Camerun"