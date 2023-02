Chiariello: "Il titolo, il Napoli se l'è già aggiudicato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Questo Napoli frantuma tutti i record. Innanzitutto, va avvalorato e evidenziato il lavoro di Spalletti che, nella prossima partita, festeggerà le 60 partite sulla panchina del Napoli. 51 gol fatti, ma se aggiungiamo i 2 di Coppa Italia e i 20 dei gironi di Champions la quota aumenta. Mancano 19 partite -come minimo- ma noi ci auguriamo che siano 21, 23, 24, ma meglio non dire di più. Di questo passo, il Napoli non solo risfonda il numero di 100 gol, ma potrebbe stabilire il record della storia del Napoli. C’è una differenza reti di +36, distacco sull’unica rimasta ancora con qualche chance di scudetto, l’Inter, di 13 punti, le altre sono ormai sperdute. Il Milan si è sciolto come neve al Sole, a -18. Resta la Lazio di Sarri che, se stasera dovesse vincere, si porta a -15. Tolta l’Inter che ha un calendario molto agevole, le altre si sono perse. La Juventus è a -18, in attesa della partita, ed in attesa di capire quale sarà l’epilogo delle indagini. Osimhen ha fatto qualcosa di incredibile con il suo stacco a piedi uniti, da fermo, sfruttando una papera clamorosa di Dragowski. Cos’è accaduto? Ha guardato la palla impennare perdendo tempo, quando ha deciso di partire è inciampato sul suo stesso piede, tant’è vero che ha perso l’equilibrio. Osimhen che è un furbacchione, si è elevato di oltre 2 metri e mezzo e gliel’ha messa alle spalle. Kvara ieri ha mostrato la poesia del calcio, con 8 gol e 9 assist. La classifica più bella è proprio quella degli assist: Kvara 9 assist, Milinkovic Savic 8 assist, con 6 assist ci sono Mario Rui e Zielinski insieme ad altri, come Dybala per esempio. Chi è che spegne l’entusiasmo? Per mestiere, Spalletti che dice che come abbiamo fatto noi 50 punti, può farli anche l’Inter. Il Napoli, però, cosa può fare? La più semplice del mondo. Al Napoli basta ripetere il percorso pessimo dell’Inter dell’andata, 38 punti più qualcosina. Il Napoli, perdendo altre 3-4 partite, facendo soli 40 punti, ha lo scudetto bello che fatto: basta gestire, ma in questo momento sta stracciando. 17 partite, il Napoli non fa 34 punti al minimo dei minimi? Il titolo, il Napoli se l’è già aggiudicato".

