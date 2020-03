Chiariello: "Il River Plate è contro tutti e Maradona gli ha dato ragione"

Ultimissime notizie Napoli - Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista sportivo, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Punto Nuovo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, programma di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Canale 21. Queste le sue considerazioni sul calcio italiano: "Si è arrivati al punto, in Italia, che i calciatori non volevano più giocare. Questa situazione non è l'unica, si sta replicando su scala mondiale. Il River Plate, in Argentina, è contro tutti; e Diego Armando Maradona, l'anti-River Plate, se avete sentito, gli ha dato ragione".

Chiariello ha poi aggiunto: "Anche in Germania si vogliono fermare. Si parlava di popolo bue e popolo gregge, ma il popolo va educato, le cose gli vanno fatte capire. Deve intervenire lo stato, che deve evitare gli assembramenti. E vale per l'Italia come per la Francia e l'America, che ci ha sbeffeggiato come untori del mondo per poi chiudere ora tutte le frontiere. Saranno due settimane, le prossime, dure per noi meridionali e in cui capiremo gli effetti della stupidità di chi è sceso da Milano".