Chiariello: "Il Napoli sembra una squadra di basket che fa rabbia per i risultati ottenuti. Il problema è l'atteggiamento tattico" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli – Umberto Chiariello nel suo editoriale per Canale 21:

“Cinque vittorie e cinque sconfitte, proibito il pareggio. Sembra una squadra di basket. In otto partite di campionato, il Napoli non ha mai avuto la porta imbattuta mentre in coppa Italia due su due contro Lazio e Inter. Fa rabbia che il Napoli abbia battuto Lazio, Juventus e Inter però le ha prese dal Lecce, Parma e Fiorentina. Perchè? E' solo un problema di motivazioni e uomini, allenatore? L'ho identificato nell'atteggiamento tattico. Tra Sarri e Gattuso corrono due ere geologiche: 4-3-3 diversi. Sarri in pressing alto con squadra cortissima che difendeva avanzando. Un Napoli molto guardiolesco, due tocchi, palla dietro e palla avanti. Strangolava alla gola l'avversario. Quando Gattuso ha provato a farlo, ha lasciato le praterie per la difficoltà nel difendere. Presi gol anche a difesa schierata. Quando il Napoli ha abbassato il baricentro, ha fatto bene anche se l'Inter di oggi non ha fatto niente”.