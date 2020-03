Chiariello: "Il Napoli ora gioca e si diverte. Se però qualcuno si era illuso di rimontare l'Atalanta oggi ha preso 7 schiaffi. Che peccato..." [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito l'editoriale odierno di Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21:

"Se qualcuno si era illuso che il Napoli potesse rincorrere, con qualche chance di riuscita, la zona Champions League, oggi ha preso sette schiaffi di risposta. Oggi nel secondo tempo Ilicic ha fatto il fenomeno e l'Atalanta è passata per 7-2. La Roma ha vinto 4-3 a Cagliari.La rincorsa al quarto ed al quinto posto resta complicato ma il Napoli diventa la mina vagante di questo campionato. Ora questa squadra ha un piano B: può giocare con baricentro basso ma può anche alzarsi senza rischiare. Gioca divertendosi, con rapidità. E' bastato dare una quadratura logica, inserendo un regista vero. Oggi ha di nuovo una logica. Data la qualità della rosa, non si poteva fare così male. Che peccato questa stagione... Nell'anno in cui la Juve vacilla, l'Inter non è ancora compiuta e con la Lazio che non era destinata a tutto ciò, si poteva e si doveva fare di più. Non si capisce più niente. L'emergenza sanitaria ha colpito anche la mente dei gestori del calcio".