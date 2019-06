Chiariello: "Il mercato del Napoli passa per le plusvalenze ma un colpo importante è necessario"

In diretta a Un Calcio Alla Radio l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC.

"Molti scrivono opinioni contrastanti sul mercato del Napoli: da un lato ci sarà chi attaccherà il mercato mentre De Laurentiis si difenderà dicendo che ha tenuto i migliori. Dall'altra parte ci sarà chi difenderà il presidente, sostenendo che già abbia fatto tanto. Vorrei mediare tra queste due posizioni. Il Napoli non può fare mercato se non partendo dalle plusvalenze. Detto questo, non è vero che il Napoli debba accontentarsi, quest'anno deve tentare di vincere. Se l'Inter prende Conte, non deve dire che lottano per lo scudetto, ma è nei fatti: se prendo Conte lo faccio per competere ai massimi livelli. E lo stesso vale per Ancelotti. Coerentemente con la scelta del tecnico, gli azzurri devono cercare sul mercato calciatori importanti che per vari motivi possano fare al caso del Napoli. Uno come James è un'incognita, però ha una classe così sopraffina che va preso per aumentare il livello di competitività, anche se chiede uno sforzo economico. Se quest'anno il Napoli porta a casa Di Lorenzo e Veretout, che sono buoni giocatori, non fa il salto di qualità. Il salto di qualità lo fai con James".