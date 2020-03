Chiariello: "Il calcio italiano sta facendo la conta dei positivi, forse avevamo sottovalutato il virus”

Ultime news calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Calcio italiano che fa la conta dei positivi, Dybala ha smentito, Agnelli in quarantena, Fiorentina e Sampdoria con più casi. In Italia come nel resto d'Europa nessuno è immune al contagio. Com'è possibile visto che si tratta di atleti? E' chiaro che bastano le vie respiratorie, incrociare una persona, fumarsi in faccia col fumo passivo, il modo per essere contagiati è abbastanza semplice. Anche i calciatori devono essere soggetti i controlli. Forse avevamo sottovalutato il virus"