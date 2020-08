Chiariello: "Il Barcellona resta favorito, ma è il meno forte degli ultimi 10 anni!"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Camp Nou vuoto e non pesa poco la mancanza del pubblico catalano. Il Barcellona, quelle volte che è uscito l'ha fatto sempre senza il suo pubblico. Poi ci sono le assenze: Vidal, Busquets con una rosa all'osso in questo momento. Setien e lo spogliatoio sono ai ferri corti, la cacciata di Valverde non è ben vista. Le liti tra Messi ed il presidente. Tutto questo rende il Barcellona la meno forte degli ultimi 10 anni. Tuttavia, mettiamo i piedi per terra. Il Barcellona si può permettere un attacco con Suarez, Messi e Griezmann, una squadra superiore. Il Barcellona gli ottavi non li sbaglia mai e gioca pur sempre al Camp Nou. Il Napoli non può andare lì per lo 0-0, neppure 1-1. Valutando pro e contro, il Barcellona resta favorito, ma il Napoli ha le sue chance".