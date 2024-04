Chiariello: "I calciatori del Napoli ora devono lottare per l'Europa League: ci lascino in Europa per il 15esimo anno"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"È finita, ma non è finita. La corsa Champions, col pareggio col Frosinone, è praticamente finita, eppure fin quando la matematica non condanna è finita. Parlarne oggi è blasfemia. Se non si batte neanche il Frosinone, se non si riescono a fare tre vittorie di fila, ogni discorso non ha alcun senso. Il Bologna sta frenando in maniera vistosa. La Roma ad Udine non stava vincendo, la vicenda di Ndicka che ha fermato la partita, fa sì che mancano scarsi 20’. Apro una parentesi. Ho sempre molto contestato Pairetto, figlio e fratello dei noti Pairetto, uno che è migliorato negli anni. Per il comportamento di grande sensibilità, grande classe, faccio grandi complimenti. Ieri ha vinto l’umanità. Daniele De Rossi è un grande ed è un grande sportivo, Cioffi si è rivelato all’altezza, tutti i giocatori in campo si sono rivelati solidali col compagno che rischiava molto altro. Nessuno se la sentiva di giocare in una situazione in cui, da un momento all’altro, sarebbe potuta arrivare una notizia terrificata. Il pubblico non ha fischiato, ma applaudito. Dopo la brutta vicenda di Maignan, io un applauso ai tifosi fruliani li faccio molto volentieri. Pairetto, per un momento, ha coinciliato tutti gli amanti del calcio romantico, dove prevalgono i sentimenti al vil denaro. Chiusa la parentesi, anche la Roma sta avendo qualche problema in campionato ed è sotto pressione perché giovedì si gioca tutto contro il Milan per superare il turno di Europa League e affrontare il Bayern Leverkusen. L’Atalanta deve ribaltare la Fiorentina in Coppa Italia, difendersi col Liverpool e andare avanti col Benfica probabilmente. Le avversarie del Napoli hanno di che preoccuparsi per il loro percorso. Purtroppo, come ha scritto Paolo Condò, il tuono che arrivava a Monza, da Napoli, si è rivelata una pioggerellina. È finita? Probabilmente sì. Oggi, quel 6,7% previsto da Opta, è precipitosamente crollato per raggiungere la Champions. Cosa dovrebbe fare il Napoli? C’è un altro obiettivo per una stagione così catastrofica: il 7° posto, la qualificazione all’Europa League. Di cose fasulle, in campo, ne abbiamo viste abbastanza, da Empoli alla fine del campionato, almeno l’Europa League, questi calciatori con comportamenti non sempre lineari e adamantini, almeno se la vadano a guadagnare. Che ci lascino l’Europa per il 15° anno consecutivo".