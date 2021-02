Chiariello: "Giuntoli deve andar via perché non ha la fiducia della proprietà, al Napoli serviva Veretout"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli: “Io voglio chiarire una cosa che mi preme moltissimo: chiedo la testa di Giuntoli non perché penso che sia scarso, anzi credo che sia bravo. Giuntoli deve lasciare il Napoli perché c’è più fiducia tra area tecnica e società. Lo ritengo carente inoltre dal punto di vista della visione e della personalità. La personalità di prendere Veretout. Quando hai giocatori che sai che ti fanno fare il salto di qualità li prendi e ti imponi con forza. Quanti soldi abbiamo buttato? Al Napoli sarebbero serviti giocatori che fanno subito la differenza”.