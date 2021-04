Chiariello: "Giornata anomala, anzi no: devastante la lotta alla Champions. Con la Juve basta un pareggio per stare davanti"

Napoli Calcio - Umberto Chiariello nel suo editoriale per il Campania Sport su Canale 21:

"Giornata di campionato anomala come sempre nel sabato di campionato ma molto interessante. Fondamentale ma doveva essere di passaggio: senza scontri diretti, le grandi dovevano fare il compitino. Era la giornata per la madre di tutte le battaglie, quella della Champions League. Ci si avvicina allo scontro diretto con la Juventus che vale l'accesso alla Champions e non più per lo scudetto. Dal punto di vista economico vale tantissimo ma è cosa delle società e non dei tifosi. Giornata devastante che ha visto le grandi vincere a fatica, e la Juve col Toro e la Roma a Sassuolo, oltre che il Milan con un rendimento pessimo in casa. Il Napoli non è più costretto a vincere a Torino, ma in caso di pareggio è davanti per differenza reti alla Juve. Non perdendo a Torino ha tutto il dovere di crederci nella lostta Champions League. Deve uscire indenne dalla sfida dello Stadium, questa Juventus è uno scempio continuo. Potrei dire mille cose sulla vittoria di oggi contro il Crotone del Napoli: una squadra che fa tre gol al Maradona non ci lascia contenti. Gattuso aveva le scelte obbligate: Demme diffidato, Koulibaly squalificato, Zielinski col balletto tamponi e Rrahmani non ancora pronto. Quando vedo la forza offensiva del Napoli, solo l'Inter è pari, è devastante. Vincendo a Torino, il Napoli si metterebbe terzo, nonostante tutte le gare negative viste dalla Lazio in poi: oggi, questa è la squadra che sta meglio di tutte. Il Napoli ha tutto, partendo da Insigne, per centrare il proprio obiettivo".