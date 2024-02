Chiariello attacca Mazzarri: "Sei l’anti-calcio! Errori clamorosi col Milan. ADL, quando lo cacci?"

Umberto Chiariello commenta a Napoli Centrale la partita persa Milan-Napoli:

"Il Napoli si difende col 5-4-1, ma con il Milan vai in difficoltà per come gioca il Milan. Non sono spiegabili certe scelte che vengono fatte. Gollini è una pippa sulle uscite, spesso sbaglia facendo il contrario di quello che doveva fare. Se le avesse fatte Meret queste scelte stavate col fucile puntato in mano. L'unico che si da da fare è Kvaratskhelia, la partita del Napoli è durata 10 minuti. Siamo i campioni d'Italia e giochiamo il calcio più brutto della Serie A.

Ha fatto errori clamorosi! Il Milan gioca con tre davanti: due larghi e uno centrale. Bielsa ha insegnato a tutti che in difesa bisogna avere la superiorità difensiva con un uomo in più. Il Milan gioca con una punta centrale e tu hai regalato un difensore a loro e non hai avuto nessuna superiorità nella loro metà campo. Non hai proprio colui che va nella metà campo avversaria, resusciti Zielinski, messo fuori dalla società, e lo fai giocare per un tempo e non tocca palla. Una scelta che va contro le indicazioni societarie, mettetevi d’accordo. Zielinski era come cavolo a merenda, non c’entrava niente come la difesa a tre. Poi sappiamo tutti che il Milan ha una giocata codificata sulla fascia sinistra con Theo che s’inserisce negli half-spaces. L’Intelligenza vuole che contro Theo e Leao si giochi minimo contro due. Invece lui mette Di Lorenzo contro due sperando nella scalata del difensore, che puntualmente viene a mancare, stavolta con Juan Jesus. Tu giochi con un difensore in più, tre difensori contro un attaccante, con due uomini di fascia che ti massacrano ogni volta che ti vedono giochi uno contro due. Un genio della tattica!

Ma quando lo mandi via De Laurentiis? Veramente vuoi finire nono? Uno che difende il nono posto, ma ti rendi conto? Poi dite che ce l’ho con lui, io non ce l’ho con nessuno ma vedere una squadra campione d’Italia non giocare e fare l’anti-calcio mi ribolle il sangue! Perché in panchina ci stanno: Lindstrom (30mln), Raspadori (35mln), Politano (25mln), Ngonge (20mln). La società ha speso una barca di soldi per avere gente di qualità e stanno seduti in panchina, per fare che? Avete visto l’ingresso di Lindstrom, il Napoli con lui davanti ha prodotto qualcosa".