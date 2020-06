Chiariello: "Gattuso autentica sorpresa di questo Napoli: ha spazzato via luoghi comuni blindando la difesa"

Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Ogni partita diventa quella della vita, ma Verona è paragonabile ad un esame universitatio, uno propedeudico. Il Napoli deve recuperare 12 punti all'Atalanta, cosa che sembra una missione impossibile, ma se il Napoli batte i bergamaschi tutto diventa possibile. Questa sera Gattuso ha spazzato via i luoghi comuni: Ancelotti e Benitez giocavano un calcio europeo, Gattuso gioca un calcio nel solco della tradizione italiana, sciocchezze!. La differenza che tra Ancelotti e Gattuso è che uno fa giocare la squadra in modo organizzato mentre l'altro no. Il Napoli, con Ancelotti, ha giocato 73 partite e ha subito 73 gol. Fare gol al Napoli di Gattuso è invece difficilissimo"