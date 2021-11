Chiariello: "Ayroldi pessimo! Il Napoli ha un problema chiamato Zielinski, il polacco scompare quando c'è bisogno" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello nel corso di Campania Sport in onda su Canale 21 ha parlato della prestazione di alcuni calciatori del Napoli che in particolare hanno un po' deluso nella gara di campionato contro il Verona. Ecco il suo consueto editoriale dopo la gara:

"Napoli che spreca una grande occasione per mettere pressione a Milan e Inter. Quella contro il Verona sembra una maledizione. C'è delusione ma non bisogna esagerare, sono stati colpiti due legni e la partita si poteva vincere. Quello che mi sento di dire è che l'equazione pubblico-squadra non è sempre vera, il sostegno c'è stato ma non è bastato.

Il Napoli ha avuto un problema di tipo fisico, mentre il Verona non è calato. C'è un protagonista negativo, perchè l'arbitraggio di Ayroldi è stato pessimo sul piano di tutte le scelte. Vero che il Verona è finito in 9, ma alcune scelte precedenti non quadrano come il contatto in area su Osimhen. Lo stesso nigeriano è stato amminito anche se la sua maglia è stata trattenuta vistosamente. Il Verona è una squadra rognosa che ti toglie il fiato, con un modo di giocare antico che diventa moderno perchè gli avversari non sono abituati. Ci sta non vincerle tutte, la corsa continua".

Poi sui singoli: "Di Lorenzo ha fatto bene ed ho visto un Insigne volenteroso. Nel secondo tempo ho visto Anguissa un po' giù di corda, personalmente avrei provato a mandare in campo Diego Demme, il tedesco però in questa stagione non l'abbiamo ancora visto al massimo della condizione. Zielinski è stato il peggiore in campo. Il polacco è un problema che va risolto, lui scompare quando c'è bisogno".