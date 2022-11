Chiariello: "Davano del pezzente a De Laurentiis, vi svelo un retroscena sull'unica volta che ho parlato con lui di persona"

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello, nel suo editoriale, ha palralto del momento del Napoli.

Editoriale Chiariello sul Napoli

Ecco quanto detto da Chiariello ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione Campania Sport:

"Si è chiuso il primo ciclo della stagione, quello che anticipa il Mondiale. Il campionato era iniziato con striscioni di protesta per l'acquisto di Kim Min-Jae. C'era chi dava del pezzente ad Aurelio De Laurentiis, chiedendogli di sparire. Questo era il clima che si respirava a Napoli in estate. Sabato, invece, la squadra di Luciano Spalletti ha ottenuto l'undicesima vittoria di fila, nonostante un piccolo blackout. La curva ha esposto uno striscione molto bello: 'Un brivido ci percuote la schiena, quando spavaldo ti vedo padrone della scena. Facce felici popolano i nostri gradoni, per uomini degni delle nostre emozioni'. Insomma, è cambiato tutto".

Vi svelo un retroscena: solo una volta ho avuto il piacere di parlare con Aurelio De Laurentiis di persona: è stato l'8 gennaio dell'anno di Gennaro Gattuso, all'indomani della sconfitta contro lo Spezia di Vincenza Italiano. Uscii molto turbato da quell'incontro, per quanto gradevole, perché il presidente mi disse: 'Io ho sbagliato tutto. Mi dicono che sono senza cuore, ma io mi faccio prendere dai sentimenti. Dovevo vendere Allan e Koulibaly quando potevo. Adesso, non ce n'è più per nessuno. Io rispetto i contratti e li onoro: ho pagato gli stipendi e continuerà a farlo, ma quando scadranno i contratti, saprò io cosa fare'. Ecco: uscii turbato, perché avevo capito che la storia di Insigne, Mertens e tutti coloro che erano a scadenza, come Koulibaly, Ospina e Fabian, stava per finire".

"Eppure sapevo che il patron stava lavorando da un anno prima a questo progetto. Mi disse anche che Gattuso doveva finire il campionato, perché la dirigenza aveva bisogno del tempo giusto per scegliere il suo erede. Non ho niente di personale verso Gattuso, che ho amato tantissimo da calciatore; semplicemente, non lo ritenevo un allenatore da Napoli. De Laurentiis ha scelto Luciano Spalletti, nonostante qualche perplessità per il suo ego notevole ed un carattere particolare. Tutti, però, sanno che si tratta di un signor allenatore: lo dicono tutti, se chiedi a chi ha lavorato con lui".

"Il progetto era chiaro: rifondazione. Il presidente disse: 'Non posso continuare a perdere soldi'. E aveva ragione. Mi preoccupai, sentendo parlare di monte ingaggi da abbassare e giocatori da vendere. Ma De Laurentiis mi convinse aggiungendo: 'Finché ci sarà io, avremo una squadra da vertice'. Il patron ha rinnovato l'ambiente e si era preparato: aveva già preso Kvara e Olivera. Ha provato a trattenere Koulibaly: era impossibile, così ha acquistato Kim entro una settimana. Ha fatto un miracolo riuscendo a sbolognare Koulibaly e Fabian quasi a scadenza. Una campagna acquisti perfetta. Ed ora ci godiamo un Natale sereno con il Napoli in testa".