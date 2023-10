Chiariello: "Garcia punto debole, è quasi finita! Cambi senza senso, Mario Rui punito! Spogliatoio una polveriera"

Napoli-Fiorentina 1-3, l'editoriale del collega Umberto Chiariello dopo la debacle degli azzurri al Maradona contro la squadra di Italiano.

Editoriale Chiariello Napoli-Fiorentina 1-3

"Verrebbe da dire è finita: ma è presto. Il primo vero giudizio dobbiamo darlo dopo la sosta quando arriverà il Milan. E' la seconda pausa che il Napoli fa sulla graticola. Non è finita, ma possiamo dire che siamo molto vicini alla fine. Quello che abbiamo visto in campo stasera dopo segnali incoraggianti con Bologna, Udinese e Lecce, Real Madrid che solo noi abbiamo vanificato. Da buoni provinciali che siamo diventati rendiamo omaggio a chi viene massacrato dalla critica spagnola. Il Real Madrid ha giocato male e in difesa. Noi invece l'abbiamo magnificatol. Il Napoli aveva fatto una prestazione incoraggiante, oggi era la cartina tornasole contro una squadra che ha una sua impostazione precisa. Quello di Italiano è un calcio molto vicino a Spalletti, con un'attenzione difensiva inferiore ed anche una rosa. Il Napoli doveva dimostrare di avere ancora le stimmate del campione, anche perchè una delle tre di testa aveva preso un incespicamento. Il Napoli campione d'Italia si è sciolto. Come si dice qui a Napoli abbiamo provato a mantenere il carro per la discesa cercando di dire stare calmi, di vedere segnali positivi perchè la squadra è forte. E' la stessa squadra che ha stracciato il campionato, che ha aggiunto un Cajuste ad un Ndombele che l'anno scorso c'era e non c'era. Via Lozano per il miglior giovane in Germania, Lindstrom, che per noi è un oggetto misterioso. Natan è un signor difensore, da quando è entrato in squadra ha fugato ogni dubbio su di lui. Oggi è stato il migliore del Napoli e si contano rarissimi errroi da quando ha iniziato a giocare titolare. Merito dello scouting di aver trovato un giocatore forte a 10 milioni. Tutto questo downgrade con Kim non lo sta subendo e non è il punto debole del Napoli. E allora qual è il punto debole del Napoli? In questo momento, nonostante l'avessimo difeso. perchè bisogna dare del tempo ad tecnico , ma tutto porta a Garcia. E' impensabile che un Napoli che deve recuperare il risultato tolga i giocatori maggiormente rappresentativi buttando dentro giocatori tanto per. Ma che senso ha? Punire Mario Rui e non farlo giocare mettendoti a battibeccare col suo procuratore dopo averlo umiliato dopo due partite fuori più il Real Madrid. Lo fai entrare a due minuti dalla fine. Ma uno dice Giuffredi ha sbagliato: ma a me cosa importa?! Ogni procuratore difende i suoi giocatori. Garcia non si mette a fare polemiche con un procuratore in conferenza stampa, non smentisce un giocatore dicendo cosa non vere dette sull'agente, e poi lo punisce.Stasera anche Politano dopo Osimhen e Kvara. Questo spogliatoio è una polveriera