Chiariello: "Difensori del Napoli indecenti, un 38enne ha fatto quello che voleva! Numeri impietosi, ADL una furia con Giuntoli" [VIDEO]

Napoli - In diretta a Canale 21 parla Umberto Chiariello post Genoa-Napoli:

"Ci sono partite come questa di Genoa difficili da commentare. Ci sono partite che mostrano le statistiche del primo tempo, 14 tiri del Napoli con 6 nello specchio con 2 tiri in prota del Genoa e risultato di 2-0 per il Napoli. Possesso palla 33 a 67 per il Napoli, con il 90% dei risultati riusciti e il Napoli sta sotto di 2 gol...Nella ripresa è ancora peggio. Il Genoa non attacca mai e Ospina non tocca un pallone, mentre Perin fa miracoli e Scamacca va a contatto con Mario Rui, ammonendo il terzino. Numeri impietosi in campionato, ogni volta che le altre cadono o si fermano noi non rispondiamo. Il Napoli ha speso 76 milioni per tre difensori e nessuno ha speso questi soldi per tre difensori, il Milan gioca con Kjaer scarto dell'Atalanta e la Roma gioca con i giovani Ibanez e Kumbulla. Problemi in difesa per tutti e i difensori del Napoli sono indecenti, un 38enne come Pandev non è stato mai preso. Mario Rui inguardabile e nessuno compra ancora un terzino, ecco perché De Laurentiis è arrabbiato con Giuntoli per spendere male i soldi. Non si può dire niente a Gattuso oggi, errori dei singoli acquistati dal mercato".