Chiariello difende ADL: "Conte-Oriali, Manna a marzo e rinnovo di Kvara, così che volete dire più?"

Umberto Chiariello:

"Si chiude un campionato triste per il Napoli che è stato accompagnato dai tifosi fino alla fine, che non sono stati onorati. Un’annata orribile. Una squadra che ha cambiato un titolare e mezzo è stata capace di finire decima nell’anno in cui c’è la possibilità di far finire in Europa ben 9 italiane, col Napoli che resta alla finestra dopo 14 anni di presenza ininterrotta. Andare di nuovo alla ricerca dei colpevoli è inutile, tanto si conoscono, ci interessa ancora andare a caccia di colpe? Fare l’elenco delle colpe? Sono talmente tante. Ciò che conta è che gli errori siano stati capiti. Non abbiate fretta, però. Il matrimonio di interessi tra De Laurentiis e Conte si farà perché entrambi hanno interesse e convenienza a farlo: Conte non ha ricevuto offerte, è un gioiello di difficile acquisto. Non sappiamo come finirà , ma se Conte si porta Oriali è già un ticket straordinario unendo mentalità della Juve e dell’Inter, due grandi club, significa che De Laurentiis torna a fare il presidente nel campo che gli compete e che Conte viene per vincere facendo la squadra secondo le direttive del tecnico; inoltre, torna ad essere una squadra attrattiva sia per chi vuole andare via, che chi per vorrà venire anche senza coppe. De Laurentiis avrà così capito tutti i suoi errori e si potrà dire che ha saputo far tesoro della lezione terribile di questa stagione. Manna ad aprile, il rinnovo di Kvaratskhelia. Cosa gli volete dire se farà tutto ciò? Dobbiamo sperare solo che quel ‘se’ diventi un fatto e non più un’ipotesi".