Chiariello: "De Laurentiis vuole Conte, lo sta ammorbidendo! Le mie percentuali sul prossimo allenatore del Napoli"

Ultime notizie Napoli - Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TV Play per parlare del futuro allenatore del Napoli:

"Le mie percentuali per la panchina del Napoli sono: 80% Italiano, 20% Conte.

De Laurentiis vorrebbe Conte perché riuscirebbe a trattenere gli uomini migliori. Non è detto che con Italiano i vari Lobotka,Di Lorenzo e Kvaratskhelia rimarrebbero. Il presidente sta facendo di tutto per Conte, anche se non è facile. Conte da un no secco, si sta ammorbidendo. Conte è il primo nome, ma altrimenti si andrà su Italiano. De Laurentiis vuole Italiano perché reputato più esperto di Farioli, Gilardino e Palladino. Non ci sarebbero problemi a prendere Italiano, che verrebbe con entusiasmo a Napoli. Conte ha solo Napoli come opzione. Alla Roma non va, all’estero nessuno lo vuole, al Milan credo Pioli rimanga ed alla Juventus prenderanno Motta. Conte o viene a Napoli o rimane ancora una volta fermo.