Chiariello: "De Laurentiis si è preso la scena: deciso chi va via e chi resta"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“De Laurentiis si è infilato nel cuore di coloro che vogliono riprendere il calcio, ha preso in mano la questione rinnovi. Gattuso ha dato il via libera alla cessione di Milik, Callejon, Allan, Koulibaly, non so Meret. Alcuni punti fermi sono stati messi, Zielinski, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, oltre i nuovi arrivati. De Laurentiis si è preso la scena ed il Napoli approfitta del fatto di potersi permettere la gestione della crisi".