Chiariello: "De Laurentiis o si accontenta di entrare in Champions o si attrezza e rilancia la sfida contro le big"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“In lotta scudetto ci sono tre società: Juvenuts, Inter e Lazio. Tre società diametralmente diverse tra loro, Juventus società familista, un gruppo familiare industriale. Lazio società personalistica, cioè fa parte di una famiglia che si chiama Lotito, la quale gestisce in proprio questa società. La terza è la nuova frontiera del calcio: una società comprata da un gruppo industriale che investe in un paese straniero. Il City degli sceicchi ha fatto poco, lo stesso Liverpool non è degli uomini di Liverpool. In Germania il Bayern Monaco, ma è arrivata la RedBull col Lipsia ed è diventata una squadra importante. Cosa voglio dire? Che la lotta scudetto, per essere tale ha bisogno di grandi investimenti. De Laurentiis o si accontenta di entrare in Champions o si attrezza e rilancia la sfida contro queste società".