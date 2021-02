Chiariello: "De Laurentiis non manderà via Gattuso, la storia può ancora cambiare"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli:

"Non sto capendo con che spirito i nostri ragazzi affronteranno l’atalanta, dopo l’intemerata col Parma, che ha creato scompiglio. La società non ha risposto. De Laurentiis ha preferito glissare perché non ha nessuna voglia di farsi mettere in mezzo. Gattuso l’ha fatta fuori dal vaso. Lui ha perso l’amicizia con Ancelotti, quando ha trattato di nascosto con De Laurentiis. Chi dice che Ancelotti aveva già l’accordo con l’Everton, dice una bugia. è normale che un presidente cerchi un sostituto quando ha dubbi. Mandi via un allenatore? È ovvio che ti fai trovare pronto. Poi che lui dal rinnovo quasi fatto, lui ha avuto dei dubbi vedendo che perdeva 6 partite.Lo ha fatto prima con te perché non può farlo ora? Gattuso l’ha fatta fuori dal vaso. Questa mi sembra una cosa di un’ipocrisia infinita che ha creato solo problemi alla società. I giocatori devono sapere che l’allenatore non lo manda via nessuno perché il presidente non vuole solo mandarlo via! La mia era solo una provocazione. Non ho mai detto che De Laurentiis manda via Gattuso. Sarebbe da folli. Lui deve stare sereno e calmo, rivedendo principi di gioco, migliorando l’assetto difensivo, perché è dimostrato che il Napoli difenda malissimo di squadra e con la qualità dei suoi attaccanti, perché ha una rosa importante questa squadra, con il suo carattere, che è meraviglioso e lo si vede anche nel rapporto con i giocatori, può rialzarsi. Ha le qualità per farsi riconfermare con le sue qualità. Nulla è ancora scritto.Se Gattuso la smette di essere permaloso, nulla è precluso”.