Chiariello: "De Laurentiis è convinto che solo Conte possa far fare al Napoli il salto di qualità"

Ultime calcio - Nel suo editoriale per Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha rivelato:

“Spalletti sta mostrando una duttilità che non credevo, è lui che sta assecondando il loro modo di saper giocare in Nazionale. Una cosa interessante. Peccato che la prima uscita dell’Italia sia stata bruttina assai, però può aver trovato il centravanti. Mi sa che Retegui con Raspadori sono certi della convocazione per gli Europei.

Qualcuno dice a De Laurentiis di approfittare della sosta per riposarsi e andare in America, per me invece non deve muoversi e deve lavorare a pieno ritmo sul direttore sportivo e non solo. Se fosse vera la voce Accardi, sarebbe una buonissima scelta, così come si parla di Pecchia-Pederzoli che a Parma hanno fatto miracoli. Chissà se saranno loro i profili giusti. Per me De Laurentiis la pensa come me, lui è convinto – ma è il mio pensiero, non me l’ha confermato – che solo uno come Antonio Conte può davvero farci fare il salto di qualità”.