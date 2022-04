Chiariello: "De Laurentiis aveva preso Ibrahimovic! Acquisti che fa Maldini e non Giuntoli per la sua mentalità da scout"

Ultime notizie calcio Napoli - Ai microfoni di Canale 21 durante Campania Sport ha commentato Umberto Chiariello, per commentare il ko di Empoli:

"La dirigenza del Napoli dovrebbe puntare su calciatori di esperienza? Il Napoli aveva preso Zlatan Ibrahimovic, era fatta con Carlo Ancelotti in panchina. Quando però il mister è andato via, Gennaro Gattuso è apparso titubante ed ha detto di no: questa è la verità. Sono acquisti, questi, che fa Paolo Maldini al Milan, non Cristiano Giuntoli: il diesse azzurro ha più la mentalità da scout".