Chiariello controcorrente: "Meglio 100 volte il rendimento di Insigne che James! Dubbi ADL giusti"

Calciomercato Napoli le ultimissime sull'affare James Rodriguez. Così il collega Umberto Chiariello si è espresso in merito ieri a Canale 21

"De Laurentiis ha delle perplessità nell'investire tanto per James Rodriguez, e forse ha ragione. Col Real Madrid chiuse con 17 goal e 17 assist, fece 4 ruoli diversi e rese meglio giocando a piede invertito. Ma una volta che è andato via il tecnico emiliano, ha visto tanta panchina. Al Bayern invece ha realizzato 16 presene totali, subentrando appena 10 volte e lo scorso anno ha giocato 3 partite intere. E' proprio in generale negli ultimi anni che ha giocato poco. Ma ADL ci proverà comunque, perché Ancelotti lo vuole. Ma mi sorprende che James venga visto come l'uomo scudetto e Insigne come quello da mandare via. Non ci sto in tal senso. Il rendimento di Insigne è cento volte superiore a quello di James".