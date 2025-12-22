Chiariello: "Conte ha portato il DNA vincente, domani non ci sono alternative: la storia si scrive vincendo"

Umberto Chiariello, nel suo consueto editoriale a Campania Sport su Canale 21, ha tracciato un ritratto lucido e appassionato del Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna. Il giornalista ha sottolineato l’importanza storica della partita e il peso del DNA vincente portato da Antonio Conte.

L'editoriale di Chiariello

“Ci si riprova, si prova a fare un 3-3. Sarebbe la terza Supercoppa per il Napoli, la seconda dell'era De Laurentiis… Il Napoli è favorito per lignaggio, per forza della rosa, per chi ha lo scudetto sul petto. Però nessuno può dimenticare che in campionato il Bologna ci ha letteralmente tramortito”, ha ricordato Chiariello, rievocando la grande crisi seguita alla sconfitta subita in trasferta.

L’editorialista ha evidenziato come il Napoli abbia saputo reagire, citando la vittoria sul Milan: “Ha dimostrato di non essere affatto morta come molti soloni avevano diagnosticato. Conte ha portato a Napoli non solo la sua bravura di tecnico, ha portato quella che il Napoli non ha mai avuto nella sua storia, il DNA vincente”. Secondo Chiariello, il tecnico ha introdotto nella squadra una mentalità basata sulla costanza nel successo: “Bando alle ciance, si ricorda solo chi vince. Alla fine della carriera conta il palmarès”.

Il giornalista ha anche sottolineato l’importanza di rispettare l’avversario e di affrontare la partita con determinazione, osservando come il Bologna, guidato da un allenatore emergente, rappresenti una sfida seria: “Il Napoli deve avere la stessa fame, la stessa voglia del Bologna… Conte è uno che se gioca a scopa con la moglie vuole vincere e io sono come lui, quindi signori miei domani sera una e una sola opzione, la vittoria!”.