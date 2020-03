Chiariello: “Conte ha mandato un messaggio a tutta la Nazione. Era davvero necessario tutto questo?”

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“La situazione è precipitata. Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha mandato un messaggio alla Nazione prendendo un provvedimento di urgenza armonizzando le varie direttive regionali. E' stato stabilito una volta e per tutte come si deve gestire la circolazione, come ci si deve comportare. Adesso siamo tutti a casa, appassionatamente, avvinti alle nostre famiglie, in attesa di tornare a vivere. E' stato fermato il calcio e tutto lo sport Nazionale, vista la premessa per forza sarebbe andata a finire così. Era davvero necessario tutto questo?".