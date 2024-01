Chiariello: “Colpo pazzesco Napoli, preso il nuovo Ilicic! Facciamo chiarezza su ADL e l'indagine" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Umberto CHiariello è intervenuto in queste ore ai microfoni di Canale 21 nel corso del suo classico editoriale. Dopo un lungo e doveroso sfogo sul razzismo di Udine e gli incidenti di Roma nell'ultimo derby, il collega ha fatto chiarezza sulla disinformazione a proposito di Aurelio De Laurentiis e dell'indagine per falso in bialancio esaltando poi l'ultimo acquisto del Napoli: "Chiuso intanto il 4° colpo, Popovic, un ragazzo di un talento incredibile. Colpo pazzesco, chi ha visto gli under 17 lo conferma: ragazzo straordinario. Non dico che sia il nuovo Zidane, ma il nuovo Ilicic - migliore di quello dell'Atalanta - sicuro. Vediamo se le promesse saranno poi rispettate".