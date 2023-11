Chiariello: "Buona vittoria che avvia il miniciclo, ma è presto per dire se il Napoli sarà affidabile"

Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli nel derby con la Salernitana durante il suo consueto editoriale su Canale 21: “Il Napoli aveva ed ha un miniciclo di partite alla sua portata da cui deve ricavare il massimo: 6 punti in campionati e il pass per gli ottavi Champions. È partito da Salerno, bene, 2-0 netto. Anzi il risultato è persino bugiardo, perché il Napoli ha prodotto ben 10 palle gol. Due realizzate, quattro sbagliate clamorosamente e quattro tolte dalla porta da un grandissimo Ochoa. Divario nettissimo tra le due formazioni, a Salerno il Napoli di Garcia in campo c’era. Ora questo Napoli ha bisogno di una serie di prove per dare affidamento e considerarsi affidabile. Di sicuro buona la prima”.