Umberto Chiariello ha commentato Juventus-Napoli nel suo consueto editoriale ai microfoni di Canale 21: "Napoli messo sotto in maniera nettissima. In parrocchia difenderebbero meglio sul primo gol preso del Napoli, hanno fatto cose inenarrabili. Un solo uomo in difesa con dieci in attacco sullo 0-0! Il 4-2-3-1 non ha funzionato per niente. Ghoulam è un ectoplasma".