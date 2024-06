A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

"Quelli che da Sportitalia, dal nord, Criscitiello e i soci stanno bombardando Manna e Conte, la stanno facendo furoi dal vaso. Il Napoli sta operando bene, la discontinuità di De Laurentiis è evidente, Manna è attivo e Conte interviene in prima persona come giusto che sia perché è stato preso anche per questo. Fatevene una ragione".