Chiariello: "Anormale accantonare Meret e Lozano, per il messicano non c'è futuro al Napoli”

Ultimissime notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista. con il suo EditoNapoli:

“Non si può dire che a Gattuso manchi l'onestà intellettuale, quello che pensa, dice. E' normale che l'allenatore pensi alla squadra, non è normale che Meret o Lozano - pagato 50 milioni - vengano accantonati in maniera così netta. Comprendo le sue motivazioni. Mi auguro che siano scelte transitorie per il portiere, per l'attaccante non c'è futuro a Napoli, toccherà a Raiola trovargli una nuova collocazione".