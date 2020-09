Chiariello: "Anche quest'anno vinceremo l'anno prossimo! Kulusevski, Suarez e Arthur, non ce n'è per nessuno"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Anche quest’anno vinceremo l’anno prossimo: motto di 19/20 squadre di Serie A. Se è vero l’accordo tra Luis Suarez e la Juventus, resta che l’uruguaiano trovi un accordo con i blaugrana. Tutto questo bloccherebbe Dzeko e quindi le trattative tra Roma e Napoli. La Juventus con Kulusevski e Suarez, oltre Arthur, non lascerà nulla a nessuno e si rinnoverà l’assalto alla Champions. Juve fortunata anche col calendario, con la penultima giornata di campionato che potrebbe essere determinante per l’assegnazione dello scudetto, da giocare in casa. Il derby di Roma in contemporanea, la mia previsione è un derby in tono minore".