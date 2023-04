Chiariello: "Alla Juve va di lusso se patteggia e non retrocede"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, fa il punto della situazione sul calcio italiano ed il Napoli nel corso del suo consueto editoriale su Canale 21 durante Campania Sport: "Le coppe fanno perdere punti a tutti e continuiamo a vederlo ad ogni giornata. Alla Juventus quest'anno le va di lusso se patteggia e non retrocede. Se anche non avesse avuto la squalifica, si ritroverebbe con sedici punti di ritardo rispetto al Napoli. La Lazio ne ha quattordici: ma quando mai si è visto? E deve andare a Milano. Non ci vogliono quattro vittorie per chiudere la stagione, ma molto di meno. Il turnover col Verona ci sta tutto: sono rischi calcolati. Tanti infortuni di fila ci hanno fatto perdere tre centravanti, senza dimenticare la stanchezza per aver corso come dannati: sono degli argomenti assolutamente pregnanti. E' normale che ad aprile ci sia la frenata. La squadra non sta in paura e in frenesia. Siete voi che dovete darvi una calmata ed organizzarvi per la festa, perché dietro al Napoli, ormai, c'è il dirupo".